Pallamano. Vikings, contro Bolzano arriva un’altra sconfitta. Casalgrande Padana: terzo risultato utile di fila

Ancora una sconfitta per i Vikigs Rubiera (1), che lotta alla pari nel match casalingo con l’imbattuto Bolzano (13), terza forza del campionato di Serie A Gold maschile, per poi arrendersi 30-29.

Bene i padroni di casa in avvio, toccando anche il +3, prima dell’aggancio alto-atesino a metà gara sul 15 pari.

Bolzano deve dire grazie al portiere Nungovitch, che salva in più occasioni il risultato.

Ma nel secondo tempo gli ospiti salgono a +5 e riescono a mantenere il comando anche nel rovente finale, nonostante i 10 centri del rubierese De La Santa, il migliore dei suoi insieme a Kasa (5).

In A Bronze primo stop per la Modula Casalgrande (2), battuta 39-29 a Prato (4) nonostante le 6 realizzazioni di Seghizzi; stop interno per i Marconi Jumpers (0), che cadono 32-24 in casa con il Bologna United (4) nonostante i 5 gol a testa di Mainini e Cantoni.

Donne. In Serie A1 femminile terzo risultato utile consecutivo della Casalgrande Padana (9), che supera 24-19 al PalaKeope una Teramo (6) che arrivava in terra reggiana da 3 successi di fila.

Trascinata dalle cinque reti di una Marquez Jabique in ripresa dopo il grave infortunio dello scorso anno, la formazione ceramica tocca il +4 a fine primo tempo, per poi gestire il risultato nel prosieguo e consolidare la sesta piazza, con un rassicurante +5 sulla zona playout.