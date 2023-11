Pallamano. Vikings, finalmente!. Il Marconi batte. Casalgrande

Finalmente. I Vikings Rubiera (3) centrano la prima vittoria stagionale in Serie A Gold e respirano, superando in uno scontro chiave per la salvezza Trieste (4). Trascinata da De La Santa, autore di 11 reti, la squadra di Fusina (da giocatore tre volte scudettato con la maglia alabardata) è in vantaggio di 7 lunghezze a metà gara; gli ospiti rientrano fino a -4 con Dapiran, ma nel finale sono costretti ad alzare bandiera bianca.

Rubiera 30

Trieste 24

Rubiera: Bartoli D., Benci, Bortolotti, Naghavialhosseini 2, Kasa 5, Bartoli R. 2, Beorlegui 4, Meletti, Giovanardi, De La Santa 11, Strada 4, Bonassi, Voliuvach, Canelli, Boni, Ceccarini 2. All. Fusina.

Trieste: Giorgi, Radojkovic J. 2, Dapiran 10, Del Frari, Mazzarol 1, Urbaz, Somma, Ganz, Ceccardi 5, Visintin, Kosec, Zoppetti, De Luca 2, Sandri 3, Pranjic 1. All. Radojkovic F.

Note: primo tempo 17-10. Sette metri: Vikings 22, Trieste 44. Minuti di esclusione: Vikings 6, Trieste 6.

Serie A Bronze. Risultato a sorpresa nella 4ª giornata. Il derby reggiano lo vince il Marconi Jumpers (2), che coglie la prima vittoria stagionale superando in casa la Modula Casalgrande (4). Dopo un primo tempo equilibrato, gli uomini di Dardi prendono in mano la contesa e per i ceramici, favoriti alla vigilia, non c’è nulla da fare.

Castelnovo Sotto 33

Casalgrande 24

Marconi Jumpers: Dall’Olio, Mainini A. 6, Barbacini, Ben Hadj Ali, Ferrarini 5, Della Noce 5, Mainini M. 2, Incannella 8, Vasquez, Stefani 1, Cantoni, Aliti, Karoui 1, Dugoni, Gatti 5. All. Dardi.

Modula: Prandi, Ferrari 2, Sigona, Vignali, Jendoubi 1, Lamberti 6, Seghizzi 5, Montanari 2, Toro D. 1, Caprili, Toro K. 1, Bandini 3, Ricciardo, Bacchi 1, Bondavalli, Tronconi 2. All. Corradini.

Note: primo tempo 17-15. Sette metri: Marconi Jumpers 33, Casalgrande 57. Minuti di esclusione: Marconi 6, Modula 3.