Pallamano. Vikings: sconfitta onorevole contro la capolista Kappao inatteso per le ragazze di Casalgrande

Ripartenza amara per i Vikings Rubiera (2), fanalino di coda della Serie A Gold maschile. Dopo la pausa del campionato per i mondiali, i rossoblù si confermano vivi e decisi a giocarsi le proprie chances di evitare la retrocessione rendendo ostica la vita alla capolista Conversano (26), che passa al PalaBursi con un sofferto 33-30, nonostante i 9 centri del miglior Kasa della stagione. Le brutte notizie arrivano dagli altri campi: col pari di Cingoli con Merano e la vittoria d Camerano sul campo del Pressano la zona playout è ora a 4 lunghezze.

Sconfitta inattesa, in Serie A1 femminile, per la Casalgrande Padana (16): dopo il bel successo interno su Bressanone, infatti, la formazione ceramica cade in volata nella trasferta bresciana di Leno (9) contro un avversario che lotta per la salvezza. Non bastano le 10 reti di Furlanetto, ultima ad arrendersi in un match deciso solo nel finale dopo tanto equilibrio, dove le ospiti hanno dovuto rinunciare a Simona Artoni, infortunatasi in riscaldamento: i playoff, ormai a 8 lunghezze, sono irraggiungibili, mentre il vantaggio sulla zona playout è di 7 punti, quindi più che rassicurante.

In Serie A Bronze maschile, infine, la Modula Casalgrande (6) vince a sorpresa a Tavernelle (12) e si porta a -2 dalla zona promozione: 34-29 il punteggio in favore dei ragazzi di Fiumicelli che, trascinati dai 10 centri di Lamberti, espugnano il campo della terza della classe.