Pallamano. Vikings sconfitti con onore a Fasano

FASANO

31

VIKINGS RUBIERA

27

FASANO: Ciccia, Torbjornsson, Angiolini 4, Pugliese 9, Leban, Messina, Boggia, Nardelli, Gallo, Cantore 4, Da Cunha 8, Beharevic, Knezevic 6, Legrottaglie, Rubino. All. De Santis.

VIKINGS RUBIERA: Bartoli D., Benci, Oleari 2, Kasa 4, Bartoli R. 6, Beorlegui 4, Meletti, Giovanardi, De La Santa 7, Strada 3, Bonassi, Voliuvach, Boni. All. Morelli-Baschieri.

Arbitri: Bassan e Bernardelle. Note: primo tempo 10-13. Sette metri: Fasano 4/4, Rubiera 3/3; minuti di esclusione: Fasano 4, Rubiera 3.

I Vikings Rubiera (7) dimostrano di essere vivi e, pur perdendo sul campo dei campioni d’Italia in carica di Fasano (29), secondi della classe, escono dal campo a testa alta: la squadra rosso-blu gioca con la bava alla bocca e rimane in vantaggio fino ad un terzo della ripresa, quando Kasa realizza il 17-19, poi i padroni di casa pareggiano e mettono la freccia. A risultare decisivo è un break di 4-0 con Pugliese, il migliore dei suoi, poi è Beorlegui a dare l’ultima speranza agli ospiti, con la rete del -3, prima che Fasano chiuda i conti. I Vikings, che si confermano ancora a secco nel girone di ritorno, sono ora penultimi in solitaria con una lunghezza di vantaggio sulla retrocessione diretta (il fanalino Carpi ha perso lo scontro salvezza con Pressano), ma col carattere mostrato in campo hanno le carte in regola per invertire la rotta.

Sabato prossimo, stavolta al PalaBursi, un’altra sfida ad una big: a Rubiera arriveranno gli Alperia Black Devils, terzi della classe.

Foto: Roberto Bartoli, ala sinistra dei Vikings