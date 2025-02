PALLAMANO. Weekend di fuoco per la Sdg Spezia

Dopo il successo della prima squadra contro la Carrarese e lo stop dell’under 16 a Grosseto (29-20 per i padroni di casa), la Sdg Spezia Pallamano si prepara ad un fine settimana di fuoco. Inizierà la formazione giovanile che questo pomeriggio alle 16.30 nel campo amico della palestra 2 Giugno se la vedrà con il Petrarca Arezzo, alla ricerca di un pronto riscatto. Big match alle 18.30, sempre nell’impianto spezzino, con la rosa di serie B, impegnata in una sfida fondamentale contro Follonica. "Dopo un campionato fin qui altalenante - commentano dal club del presidente Mattioni - , i Seawolves hanno bisogno di questi due punti per rimanere in corsa nella parte alta della classifica. Sarà una partita da affrontare con grande determinazione, e il supporto dei tifosi potrà fare la differenza. L’invito è chiaro: tutti in palestra a sostenere la nostra squadra". Domani l’under 14 sarà invece impegnata nella difficile trasferta di Follonica.

C.T.