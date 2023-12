Le pratesi Tabani, Galardi e Cordovani in visita ai giovani pazienti del Gemelli

Prato, 10 dicembre 2023 - Si stanno allenando ad Ostia dalla scorsa settimana, dopo esser state convocate dal commissario tecnico della Nazionale. Ma qualche giorno fa, per una volta, Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Sara Cordovani hanno messo da parte la calottina e si sono recate insieme alle compagne del Setterosa a trovare i bimbi ricoverati al Policlinico Gemelli di Roma. Questo il gesto del quale si sono rese protagoniste le tre pallanuotiste pratesi, d'intesa con lo staff tecnico azzurro e le altre giocatrici. L’arrivo della Nazionale femminile al gran completo, guidata da coach Carlo Silipo, ha regalato ai piccoli pazienti e ai loro familiari una giornata speciale: tanta emozione in un pomeriggio di festa all’insegna di quell’amicizia che da tempo lega il Setterosa ai piccoli ricoverati nei reparti pediatrici del Gemelli. Le sportive hanno ascoltato i bambini, lasciando loro anche alcuni regali legati alla pallanuoto. A riprova di come sport ed impegno nel sociale possano andare di pari passo. Tabani, Galardi e Cordovani rimarranno nel Lazio sicuramente sino al prossimo 22 dicembre, considerando che l'Italia sfiderà nel frattempo per due volte gli Stati Uniti in altrettanti test amichevoli fissati rispettivamente per mercoledì e sabato prossimo. All'orizzonte si intravede inoltre un appuntamento internazionale di prestigio, visto che il 5 gennaio prossimo nei Paesi Bassi prenderanno il via i campionati europei. Una manifestazione alla quale le italiane arrivano forti del bronzo mondiale conquistato lo scorso anno, anche grazie all'apporto di Chiara e Giuditta. Ma visto che il torneo assegnerà anche un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, il “trio pratese” ha un motivo in più (al pari delle compagne) per dare il 110%.

G.F.