Pallanuoto a1: 16,30. De Akker, alla Longo arriva Palermo

La De Akker torna a giocare alla Longo e ospita, alle 16,30 la Telimar Palermo. Lontani dalla piscina di casa dall’11 gennaio, Edoardo Cocchi e compagni tornano a Bologna per migliorare la classifica. Reduci dalla vittoria di Genova col Quinto, i bolognesi provano la scalata, ma dovranno farlo senza coach Federico Mistrangelo squalificato per un turno e sostituito da Furio Veronesi. "Palermo è una squadra da temere – sottolinea Mistrangelo – ha ottimi elementi come Holland, Muscat, l’ex Boggiano e Alfonso Pozo, oltre a diversi giovani interessanti e molto veloci nei contropiedi".

Le altre gare: Pro Recco-Olympic Roma, Catania-vis Nova Roma, Trieste-Posillipo, Savona-Quinto, Florentia-Onda Forte Roma, Brescia-Ortigia.

La classifica: Recco e Brescia 43, Savona 36, Trieste 28, Vis Nova 27, Posillipo 25, De Akker 24, Ortigia 22, Palermo 17, Florentia 14, Quinto 13, Olympic 11, Catania 3, Onda Forte 1.

Filippo Mazzoni