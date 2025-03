Pallanuoto A1. De Akker sconfitta, il quarto posto adesso si allontana

13

: Lazovic, Podgornik 1, Petronio 1, Liprandi, Marziali, Sedlmayer 1, Manzi 4, Mezzarobba, Razzi, Draskovic 4, Kujacic 1, Mladossich 1, Oliva, Casavola. All. Mirarchi.

DE AKKER: Valle, Abramson 1, Rouwenhorst 1, Bragantini 3, Milakovic, Lucci, Tringali, Gallo 1, Condemi, Luongo 4, Cocchi, Urbinati, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo.

Arbitri: Brasiliano e Petronilli.

Note: parziali 1-0, 5-2, 5-6, 2-2.

La De Akker cade a Trieste e vede allontanarsi il quarto posto. Lo spareggio va alla formazione giuliana che spinta dai centri di Draskovic e dell’ex Manzi parte forte si porta avanti 6-0 e tiene la testa per tutto il confronto. Nonostante la buona performance offensiva di Luongo (nella foto) per la formazione di Federico Mistrangelo arriva così un brutto ko, da lasciarsi più presto possibile alle spalle. Sabato alla Longo arriva il Posillipo, in palio c’è il sesto posto.

Le altre gare: Palermo-Olympic Roma 11-11, Quinto-Ortigia 9-8, Recco-Florentia 18-3, Savona-Catania 24-3, Vis Nova Roma-Onda Forte Roma 12-6, Posillipo-An Brescia 11-12.

La classifica: Pro Recco e An Brescia 58; Savona 51; Trieste e Vis Nova Roma 37; Posillipo 34; De Akker Team Bologna 31; Ortigia 23; Palermo 21; Quinto 19; Florentia 18; Olympic Roma 12; Onda Forte Roma 5; Nuovo Catania 4. Filippo Mazzoni