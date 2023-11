Pallanuoto a1. De Akker, una resa quasi annunciata. I tricolori della Pro Recco sono troppo forti

PRO RECCO

17

DE AKKER BOLOGNA

7

PRO RECCO: Del Lungo, Iocchi Gratta 2, Cannella 3, Younger 3, Fondelli 1, Presciutti 1, Echenique 2, Condemi 2, Kakaris 1, Aicardi 1, Hallock 1, Negri, Rossi. All. Sukno.

DE AKKER BOLOGNA: Santini, Mengoli 2, Puccio, Marchetti, Agulha De Freitas, Grossi, Camilleri 3, Milakovic, Alfonso Pozo, Luongo 2, Cocchi, Bardulla, Pedrielli. All. Mistrangelo.

Arbitri: Pinato e Scappini.

Note: parziali 5-1, 4-1, 5-2, 3-3.

La De Akker va ko nel posticipo della settima giornata di serie A1, battuta dai campioni della Pro Recco. Sfida improba e subito in salita per Edo Cocchi e compagni che ci provano ma alla fine possono a tutti gli effetti poco nei confronti della formazione ligure che vince e si conferma imbattuta. Per la De Akker arriva un ko preventivabile.

Le altre gare: Vis Nova Roma-Savona 5-17, Trieste-Ortigia 13-16, Posillipo-Salerno 6-5, Palermo-Catania 14-12, Astra Roma-Quinto 11-15, Camogli-Brescia 11-22.

La classifica: Recco 21; Savona 18; Brescia e Trieste 15; Ortigia 14; Palermo 13; Posillipo 12; Quinto 9; Astra Roma e De Akker Bologna 7; Salerno 6; Vis Nova Roma 4; Catania 3; Camogli 0.