Pallanuoto a1: giocati tre tempi alla pari. La De Akker sfiora l’impresa a Savona. Crollo nel finale per gli uomini di Mistrangelo

RARI NANTES SAVONA

12

DE AKKER BOLOGNA

9

RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Figlioli, Vavic, Rizzo 2, Cora, Bruni 3, Campopiano, Guidi 1, Durdic 1, Erdelyi 3, Da Rold, Bragantini. All. Angelini.

DE AKKER TEAM BOLOGNA: Santini, Bardulla, Puccio, Marchetti, Agulha De Freitas 2, Grossi 2, Camilleri 1, Milakovic 1, Alfonso Pozo 1, Luongo 2, Cocchi, De Simon, PederiellI, Takeuchi. All. Mistrangelo.

Arbitri: Nicolosi e Alfi.

Note: parziali 1-1, 2-2, 4-5, 5-1.

Tre tempi alla pari, poi la De Akker cala e viene sconfitta da Savona. I ragazzi di Federico Mistrangelo giocano una grande partita, fatta di cuore, determinazione e carattere, ma devono cedere il passo ai rivali, che a tutti gli effetti si confermano come l’unica alternativa alla invincibile armata della Pro Recco. Inizio di sfida bloccato. Savona si porta avanti con Rocchi, ma De Freitas risponde subito per l’1-1 con cui si chiude il primo quarto. E’ ancora il brasiliano De Freitas a mettere a segno il primo vantaggio De Akker. Bruni e Guidi per i liguri e Camilleri per i bolognesi fanno 3-3 con cui si va al cambio vasca. Il terzo parziale è una girandola di emozioni, a inizio ultima frazione Rizzo e Bruni ribaltano il punteggio, Pozo fa 9-9 poi Durdic, ancora Rizzo e a 8“ dalla fine Patchaliev fissano il finale, troppo penalizzante per i bolognesi.

La classifica: Pro Recco 45; Savona 40; Brescia 31; Ortigia 30; Palermo 28; Trieste 21; De Akker Bologna 17.