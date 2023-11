Pallanuoto A1. Grossi spinge in alto la De Akker

VIS NOVA

9

DE AKKER

13

VIS NOVA: Correggia, Ciotti, Poli, Strkalj 2, Checchini, Russo 2, De Robertis 2, Lanfranco 1, Viskovic 1, Narciso, Di Rocco, Antonucci 1, Rubini, Agnolet. All. Calcaterra.

DE AKKER: Santini, Mengoli, Puccio, Marchetti, Agulha De Freitas 1, Grossi 2, Camilleri 3, Milakovic 2, Alfonso Pozo 1, Luongo 3, Cocchi 1, Musolesi, Pederielli. All. Mistrangelo.

Arbitri: Brasiliano e D’antoni.

Note: parziali 3-1, 4-3, 1-6, 1-3.

Prova d’orgoglio per la De Akker che nella vasca della Vis Nova ribalta la situazione, dopo un primo tempo in difficoltà, negli ultimi due quarti rimonta e si impone con pieno merito. Bene in superiorità numerica, eccellente in controfuga con Grossi, la formazione di Mistrangelo torna alla vittoria e sogna la Poule Scudetto.

Le altre gare: Astra Roma-Salerno 13-7, Posillipo-Ortigia 10-10, Savona-Quinto 15-7, Camogli-Catania 6-10, Trieste-Palermo 12-15, Recco-Brescia.

La classifica: Recco e Savona 24; Brescia e Ortigia 18; Trieste 15; Palermo e Astra Roma 13; Quinto 12; Posillipo e De Akker 10; Catania 9; Salerno 6; Vis Nova Roma 4; Camogli 0.