Pallanuoto A1, i due californiani alla scoperta della città. Mc Farland e Painter in coro: "Felici di giocare per la De Akker»

Tanto lavoro in piscina e in palestra spesso e volentieri doppiando giornalmente gli allenamenti. La De Akker lavora sodo in vista di una stagione che la vedrà protagonista sia nel campionato di serie A1 di pallanuoto maschile che nella neonata Conference Cup, competizione europea a cui i rossoblù sono iscritti. Con un mese di lavoro davanti, il primo appuntamento sarà mercoledì 8 ottobre nel posticipo a Trieste della prima giornata di campionato, la formazione di Federico Mistrangelo punta a trovare condizione fisica e amalgama di squadra.

"Abbiamo iniziato da poco, siamo sulla buona strada – sottolinea il trentatreenne Kristijan Milakovic nuovo capitano della De Akker –. Sarà la mia quarta stagione qui a Bologna, sono contento, speriamo di far bene".

Tra i volti conosciuti c’è quello del portiere Simone Santini, che torna a indossare la calottina bolognese. "Bello tornare qui, puntiamo a fare stagione di alto livello – conferma Santini – la società sta facendo investimenti mirati, con la prospettiva di crescere ancora".

Una De Akker che alla potenza di Milakovic, punta ad abbinare anche la verve offensiva di elementi come il nuovo acquisto Eduardo Campopiano. "Ho avuto fin da subito ottime sensazioni dalla squadra e dalla città – conferma l’attaccante salernitano – cercheremo di far bene. Il mio apporto? Cercherò di rendermi utile alla squadra con dinamismo e velocità".

Chi porterà tante esperienza e altrettanta qualità è invece il trentacinquenne Balazs Erdelyi. "Sono felice – sottolinea l’ungherese – ho avuto un’ottima percezione della città e della squadra fin dai primi giorni. Avrò bisogno di un po’ di tempo per conoscere meglio compagni e ambiente, ma ho sentito solo belle cose su Bologna. Dal mio canto cercherò di dare una mano alla squadra sui due lati del campo, sia in attacco che in difesa".

Infine parola ai due californiani della De Akker il ventitreenne centroboa Dash McFarland e il coetaneo ed ex compagno di squadra alla Stanford University, il mancino Jackson Painter. "Sono forte fisicamente – conferma McFarland – cercherò di far valere le mie qualità al centro e di mettermi al servizio della squadra". "Tiro, gioco in attacco, e tanto impegno – afferma Painter – sono entusiasta di essere alla De Akker e a Bologna e carico per la stagione che sta per iniziare".