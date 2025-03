Pallanuoto A1, i ragazzi di Mistrangelo battono Posillipo e la agganciano. Ora le Final Eight di Coppa. De Akker, exploit e secondo posto

DE AKKER

13

POSILLIPO NAPOLI

12

DE AKKER TEAM: R. Valle, Abramson 2, Rouwenhorst, Bragantini 4, Milakovic, Lucci, Tringali, Gallo 1, Condemi 2, Luongo, Cocchi 2, Urbinati 2, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo.

POSILLIPO NAPOLI: Izzo, Somma 1, Rocchino, Brguljan 3, Mattiello, Aiello, Radulovic 4, Cuccovillo, Briganti, Bertoli 1, Milicic 1, Saccoia, Spinelli, G. Valle 2. All. Porzio.

Arbitri: D. Bianco e Navarra.

Note: parziali 4-5, 3-3, 2-2, 4-2

Splendida De Akker. Alla piscina Longo, la formazione di Federico Mistrangelo batte in rimonta il Posillipo e agguanta, al sesto posto in classifica proprio la formazione napoletana. Prestazione sontuosa da parte di Edo Cocchi e compagni che partono bene, subiscono la reazione del Posillipo che allunga ad inizio secondo parziale e poi ad inizio del terzo, ma con un rush finale irresistibile, guidati da Tyler Abramson e da uno strepitoso Matteo Bragantini ribaltano la sfida e portano la De Akker ad una meritatissima vittoria. Sono tre punti d’oro quelli conquistati dai ragazzi del patron Alberto Vecchi, che riagguanta i napoletani e torna ampiamente in corsa per il quarto posto. Fondamentale la prossima sfida, il 21 marzo a Roma con la Vis Nova. Adesso il campionato si ferma infatti per lasciare spazio alla Final Eight di Coppa Italia in programma nel prossimo fine settimana alla standone di Napoli, con l’esordiente De Akker impegnata nel quarto con Savona venerdì 14.

Altre gare: Brescia-Vis Nova Roma 14-11, Ortigia-Palermo 11-13, Catania-Pro Recco 7-17, Florentia-Quinto, Academy Roma-Onda Forte Roma, Savona-Trieste.

Classifica: Brescia e Pro Recco 61, Savona 51, Trieste e Vis Nova Roma 37, Posillipo Napoli e De Akker Bologna 34, Palermo 24, Orgia 23, Quinto 19, Florentia 18, Olympic Roma 12, Onda Forte Roma 5, Catania 4.

Filippo Mazzoni