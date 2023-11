Pallanuoto A1, in vasca a Roma alle 16,30. La De Akker a caccia di conferme. Mistrangelo: "Vis Nova insidiosa» La De Akker affronta la Vis Nova Roma per riprendere la propria corsa verso i primi 7 posti e l'accesso alla Poule Scudetto. Altre gare in programma e classifica aggiornata. Anche la formazione di Furio Veronesi ospita il Como.