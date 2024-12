Pallanuoto A1. La falsa partenza interrompe dopo 4 gare la striscia positiva della De Akker

POSILLIPO

13

DE AKKER BOLOGNA

9

POSILLIPO : Izzo, Somma 1, Miraldi, Rocchino 2, Mattiello 2, Aiello, Serino, Cuccovillo, Briganti 5, Bertoli 1, Milicic, Saccoia, Spinelli, Valle 2. All. Porzio.

DE AKKER BOLOGNA: Valle, Abramson 1, Rouwenhorst, Bragantini 1, Milakovic, Lucci, Tringali, Gallo 1, Condemi 2, Luongo 1, Cocchi 2, Urbinati 1, Pederielli, Martini. All. Mistrangelo.

Arbitri: Schiavo e Grillo.

Note: parziali 6-1, 2-2, 4-3, 1-3.

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della De Akker. Complice una partenza difficile, la formazione di Federico Mistrangelo cade alla Scandone di Napoli, superata dai padroni di casa del Posillipo.

Il 5-0 iniziale dà subito l’inerzia della sfida a favore della formazione di Pino Porzio che ha la qualità per ribattere colpo su colpo a una De Akker che ci prova, ma che si vede privata, già nella seconda frazione, del bomber Stefano Luongo espulso per proteste. Il massimo vantaggio dei napoletani si concretizza nella terza frazione di gioco sul temporaneo +7, ma sotto 10-3 i bolognesi, spinta dalla verve di capitan Cocchi e del giovane Condemi (escluso anch’egli nel finale per proteste) risale nel finale di terza frazione-inizio ultima riducendo la forbice del distacco fino al -4 finale. Sabato la De Akker avrà l’occasione di rifarsi ospitando un’altra diretta concorrente in chiave playoff come la Vis Nova Roma, quarta forza del campionato.

Le altre gare: Trieste-Savona 10-11, Recco-Catania 22-4, Palermo-Ortigia Siracusa 9-10, Vis Roma-Brescia, Quinto-Florentia, Onda Forte Roma-Olympic Roma.

La classifica: Recco 24; Brescia e Savona 21; Vis Nova Roma 18; Posillipo e De Akker 12; Trieste e Palermo 10; Ortigia 9; Quinto e Florentia 7; Catania 3; Olympic Roma 1; Onda Forte Roma 0.

Filippo Mazzoni