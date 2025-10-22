Pallanuoto a1. La Rari a caccia del primo acuto. Alla ’Nannini’ con l’Olympic Roma

Con tre sconfitte su tre in campionato - con Savona, Ortigia e Vis Nova Roma - e fanalino di coda in classifica, nell’infrasettimanale del campionato che si giocherà stasera alle 18 alla Nannini di Bellariva la Rari Nantes Florentia dovrà sforzarsi di cercare la vittoria anche perché sabato prossimo farà visita al Brescia, una big alla quale sarà difficile strappare dei punti. L’avversaria di oggi è l’Olympic Roma col morale alto per la recente vittoria conquistata per 10-8 sul Genova Quinto; ma nei due turni precedenti aveva anch’essa dovuto chinare la testa. Sulla carta, quindi, per i gigliati di Luca Minetti (nella foto) potrebbe essere l’occasione giusta trattantosi, di fatto, dell’anteprima di uno scontro diretto per la permanenza in A1. I ricordi legati al campionato scorso non sono però del tutto piacevoli per la Rari perché, dopo una vittoria per parte nella regular season, fu sconfitta dai romani in due partite su tre delle semifinali play-out e dovette così rimandare alla finale col Catania la realizzazione del suo sogno-salvezza.

"Sapevamo che l’inizio non sarebbe stato facile – commenta il tecnico – ma ora bisogna cominciare a fare punti. Il gruppo sta lavorando con intensità e convinzione: ci manca solo la scintilla giusta per sbloccarci e dare continuitàalle prestazioni". Tre, su tutte, le chiavi di svolta per il ‘sette’ biancorosso: migliorare la difesa, sfruttare le superiorità e ritrovare fiducia. La partita sarà sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Fin Waterpolo Channel.

f.m.