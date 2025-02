Pallanuoto A1 MASCHILE: IN VASCA ALLE 15. De Akker, trasferta siciliana contro l’Ortigia. Mistrangelo: "Sono temibili, ma noi stiamo bene»

Trasferta siciliana per la De Akker che dopo le vittorie con Quinto e Palermo è attesa dal confronto con l’Ortigia. Oggi alle 15 a Siracusa i bolognesi cercano il tris per continuare la scalata in classifica. "L’anno scorso hanno fatto un ottimo campionato – conferma coach Federico Mistrangelo – quest’anno hanno avuto qualche problema complici le lunghe trasferte di Champions. In campionato hanno avuto un brutto inizio ma sono in ripresa". Ortigia attualmente ottava in classifica è un’ottima squadra. "Tra i loro giocatori dobbiamo temere soprattutto Inaba, ma anche Cassia e Campopiano sono micidiali in controfuga. Noi? Stiamo bene, anche se Abramson non è al meglio".

Le altre gare: Palermo-Savona, Onda Forte Roma-Catania, Olympic Roma-Posillipo, Brescia-Florentia, Vis Nova Roma-Trieste, Quinto-Pro Recco.

La classifica: Brescia e Pro Recco 46, Savona 39, Trieste 31, V.N. Roma 28, De Akker Bologna 27, Posillipo 25, Ortigia 22, Palermo 17, Florentia 15, Quinto 13, Olympic Roma 11, Catania 4, Onda Forte Roma 2.