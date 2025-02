Pallanuoto A1: ore 15 alla Longo. La De Akker aspetta Catania: obiettivo risalire la classifica

Seconda sfida casalinga consecutiva per De Akker che alle 15, alla Longo, affronta il fanalino di coda Catania. Dopo la delusione per la sconfitta in casa con la Florentia, la formazione di Federico Mistrangelo prova a migliorare la classica, con Trieste impegnata con Brescia, l’occasione è ghiotta per ridurre il divario dalla formazione giuliana, quarta.

"Quella con la Florentia non è stata una bella partita – sottolinea il giovane siracusano Enrico Tringali –. Dobbiamo cambiare subito registro con Catania anche perché, nonostante la loro classifica non sarà semplice, ma soprattutto non dovremo sottovalutarla".

Per Tringali quella con Catania è una sfida particolare.

"E’ come un derby, visto che fin da piccolo ho giocato contro di loro. Catania arriverà qui spensierata e sono certo che farà una buona partita".

Poi il diciannovenne della De Akker analizza il momento.

"Prima della sfida con la Florentia, venivamo da un buon pareggio a Siracusa con l’Ortigia e dobbiamo ritrovare quella squadra. Secondo me è ancora presto per guardare la classifica, nello stesso momento dovremo giocare fuori casa con Trieste e Vis Nova e dovremo guardare a quelle partite con serenità, pensando che il risultato è aperto".

Nei giorni scorsi non si sono allenati il portiere Rocco Valle e il marcino americano Tyler Abramson colpiti dall’influenza: la loro presenza oggi è in dubbio.

Le altre gare: Palermo-Quinto, Florentia-Savona, Onda Forte Roma-Posillipo, Olympic Roma-Vis Nova Roma, Brescia-Trieste, Ortigia-Pro Recco.

La classifica: Pro Recco e Brescia 52; Savona 45; Trieste 34; Vis Nova Roma e Posillipo 31; De Akker 28; Ortigia 23; Florentia 18; Palermo 17; Quinto 16; Olympic Roma 11; Onda Forte Roma 5; Catania 4.

Filippo Mazzoni