Pallanuoto A1: ore 15,30. De Akker, con Posillipo sfida che vale doppio

Torna in vasca la De Akker che alle 15,30, alla Longo, affronta il Posillipo nella sesta giornata. E’ una sfida vale già una fetta importante della stagione, con una diretta concorrente nella corsa per uno dei primi 7 posti. Felice per l’argento del suo Brasile, ma stanco il mancino De Freitas sarà a disposizione di coach Federico Mistrangelo che deve però rinunciare al giovane Riccardo De Simon.

Le altre gare: Ortigia-Palermo, Savona-Catania, Salerno-Camogli, Brescia-Trieste, Vis Nova Roma-Astra Roma, Quinto-Recco.

La classifica: Recco e Trieste 15; Savona 12; Ortigia 10; Brescia e Palermo 9; De Akker 7; Astra Roma, Posillipo e Quinto 6; Catania, Salerno e Vis Roma 3; Camogli 0.

f. m.