Pallanuoto A1: ore 16 alla piscina longo. La De Akker cerca gloria contro la Vis Roma. Coach Mistrangelo: "La squadra sta crescendo»

Non c’è il due senza il tre. E’ quello che si spera in casa De Akker. Dopo le vittorie ai rigori con l’Ortigia e il successo pieno di Napoli con la Canottieri, la formazione di Federico Mistrangelo prova a calare il tris ospitando, alle 16 alla piscina Longo la Vis Nova Roma. Ricevuto l’abbraccio del Dall’Ara prima della sfida tra Bologna e Torino, Milakovic e compagni vogliono continuare la risalita anche in questa sesta giornata di A1.

"Dopo la prima vittoria esterna, dobbiamo conquistare i primi tre punti anche in casa, dove abbiamo sempre costruito la forza delle nostre ultime stagioni – sottolinea coach Mistrangelo –. Stiamo bene e avendo già giocato con quasi tutte le migliori, ora dobbiamo essere convinti di poterle vincere tutte".

Le altre gare: Posillipo-Napoli, Palermo-Recco, Ortigia-Olympic, Florentia-Salerno, Savona-Brescia, Quinto-Trieste.

La classifica: Pro Recco, Savona e Brescia 15; Trieste 9; Vis Nova Roma e Palermo 8; Quinto 7; Olympic Roma e Posillipo 6; De Akker Bologna 5; Ortigia e Salerno 4; Napoli 3; Florentia 0.