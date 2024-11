Pallanuoto A1: ore 16 il confronto a Napoli. De Akker, il Posillipo profuma di storia

Trasferta campana per la De Akker che questo pomeriggio alle 16 scende in vasca alla piscina Scandone di Napoli per affrontare i padroni di casa del Posillipo. De Akker al completo e decisa a cercare di conquistare la sua quinta vittoria consecutiva.

"Il Posillipo è una buonissima squadra. Avevo previsto ad inizio campionato che potessero essere la quarta forza del torneo, subito dietro le tre corazzate, e sono nel gruppo di squadre che possono conquistarlo – sottolinea coach Federico Mistrangelo –. Noi siamo consci che il campionato è appena cominciato. Ogni partita è diversa dall’altra e viene decisa da episodi. Per questo bisogna limare ogni piccolo dettaglio, cercando di limitare gli errori più possibile e cercando di sfruttare le occasioni che si vengono a creare".

Le altre gare: Trieste-Savona, Recco-Catania, Palermo-Ortigia Siracusa, Vis Roma-Brescia, Quinto-Florentia, Onda Forte Roma-Olympic Roma.

La classifica: Brescia e Recco 21; Savona e Vis Nova Roma 18; De Akker 12; Trieste e Palermo 10; Posillipo 9; Quinto e Florentia 7; Ortigia 6; Catania 3; Olympic Roma 1; Onda Forte Roma 0.

f. m.