Pallanuoto A1: ore 16,30 alla Longo arriva la Florentia reduce da un periodo di appannamento. De Akker, un ’derby’ per scappare. Mistrangelo: "Limitiamo gli errori»

Appuntamento casalingo per la De Akker. Alle 16,30, la formazione di Federico Mistrangelo ospita, alla piscina Carmen Longo la Florentia nella quinta giornata di ritorno di serie A1.

Le squadre arrivano al confronto in maniera diametralmente opposta, De Akker reduce da tre risultati utili consecutivi, le vittorie con Quinto e Palermo e dal pareggio di mercoledì a Siracusa con l’Ortigia, Florentia invece che arriva al derby dell’Appennino con appena un punto, il pareggio interno con l’Onda Forte e 4 sconfitte, nelle ultime 5 partite.

"La Florentia è partita molto bene – conferma coach Mistrangelo – poi ha perso un po’ il ritmo. Vivono molto sulle prestazioni del loro portiere (l’ex Cicali, ndr), che quando è in giornata fa la differenza, ma hanno anche Sordini che segna con facilità, così come fanno Bini e Di Fulvio. Noi? Dovremo cercare di sfruttare bene la posizione di centroboa, nella quale hanno spesso delle difficoltà. L’importante è scendere in acqua con la determinazione e l’umiltà che hanno caratterizzato le ultime partite, cercando, magari, di non sciupare, come abbiamo fatto a Siracusa, le tante occasioni a disposizione in contropiede".

Nella De Akker ancora in non perfette condizioni l’americano Abramson, ma squadra al completo e decisa a ritrovare la vittoria per continuare a mantenere il passo di Trieste e Vis Nova Roma, quarte in classifica, posizione che vuole dire partecipazione alle competizioni europee e accesso ai playoff scudetto.

Le altre gare: Savona-Ortigia, Quinto-Olympic Roma, Recco-Palermo, Trieste-Onda Forte Roma, Catania-Brescia, Posillipo-Vis Nova Roma.

La classifica: Pro Recco e Brescia 49; Savona 42; Trieste e Vis Nova Roma 31; Posillipo e De Akker Bologna 28; Ortigia 23; Palermo 17; Florentia 15; Quinto 13; Olympic Roma 11; Onda Forte Roma 5; Catania 4.

Filippo Mazzoni