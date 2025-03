Pallanuoto A1: ore 18. De Akker a Trieste per mettere nel mirino il quarto posto

Sfida verità per la De Akker. Reduce dalla vittoria con Catania la formazione di Federico Mistrangelo scende in vasca, alle 18 a Trieste per un confronto decisivo per la corsa al quarto posto. A -3 da Posillipo, Vis Nova Roma e proprio Trieste, Edo Cocchi e compagnia non possono sbagliare un colpo, e hanno la ghiotta occasione, in caso di successo, di raggiungere la formazione giuliana.

La De Akker rischia di arrivare alla sfida non al meglio, con Valle, Milakovic e Abramson alle prese con problemi fisici.

"Abbiamo una rosa lunga e in caso di assenze avremo la possibilità di fare bene – sottolinea coach Mistrangelo –. Dopo la vittoria con Catania l’umore si è alzato. Abbiamo perso qualche punto tra il pareggio di Siracusa e la sconfitta casalinga con la Florentia ma abbiamo dimostrato che se entriamo in acqua con la testa giusta ce la possiamo giocare con tutte le squadre del nostro livello. Trieste ha un centro boa, Marziali, fortissimo, poi un portiere di alto livello. Anzi due, visto che l’ultima partita ha giocato il suo vice e ha fatto benissimo tanto che hanno rischiato di fare lo sgambetto a una grande come Brescia. Poi ci sono Draskovic, che è il secondo capocannoniere, e Manzi, nostro ex, anche lui tiratore eccellente".

Le altre gare: Palermo-Olympic Roma, Quinto-Ortigia, Recco-Florentia, Savona-Catania, Vis Nova Roma-Onda Forte Roma, Posillipo-An Brescia.

La classifica: Pro Recco e An Brescia 55; Savona 48; Trieste, Posillipo e Vis Nova Roma 34; De Akker Team Bologna 31; Ortigia 23; Palermo 20; Florentia 18; Quinto 16; Olympic Roma 11; Onda Forte Roma 5; Nuovo Catania 4.

f. m.