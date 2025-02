Pallanuoto A1. Rari Nantes si arrende a Brescia. La capolista non concede respiro

A. N. BRESCIA 18R. N. FLORENTIA 8

BRESCIA: Baggi-necchi, Del Basso 1, Guerrato 2, Faraglia 3, Balzarini 1, Casanova 1, Dolce 1, Giri, Alesiani 3, Ferrero 3, Irving 3, Gitto, Massenza Milani. All. Alessandro Bovo.

FLORENTIA: Bianchi, Chemeri, Stocco 1, Di Fulvio 1, De Mey, Calamai, Hofmeijer 1, Cardoni, Sordini 1, Benvenuti, Bini 2, Mancini 1, Gioia, Tprvosky 1. All. Luca Minetti.

Arbitri: Castagnola - Torneo

Parziali: 4-2, 5-3, 6-3, 3-0

Una sconfitta che ci stava, contro il Brescia capoclassifica era impossibile vincere. Ma il punteggio è più severo di quanto emerso in partita: la Rari Nantes Florentia ha affrontato l’impegno consapevole dei suoi limiti ma senza alcun timore. E nei primi due tempi ha retto in qualche modo l’impatto offensivo di una squadra che è in piena corsa anche per la final eight di Champions. Dei gigliati, oltre al solito capocannoniere Sordini, si sono messi in particolare evidenza Bini, che nel primo parziale ha realizzato anche un rigore, e un attacco che è andato a segno con altri cinque giocatori.

La battuta d’arresto non smuove la classifica: la Rari è sempre decima a + 10 e + 11 sulle ultime due, rispettivamente Onda Forte Roma e Nuoto Catania, e sabato prossimo andrà a Bologna contro la De Akker.