Pallanuoto a1. Rari, quanta amarezza. Ortigia passa nel finale

di DOMENICO FRANCO MORABITO
12 ottobre 2025
Non sono bastate le quattro reti segnate da Sordini per evitare la sconfitta

R.N. FLORENTIA 15C.C. ORTIGIA 1928 17

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Rouwenhorst 1, Di Fulvio 4, De Mey, Hofmeijer, T. Turchini, Milletti 1, Sordini 4, Benvenuti 2, Bini 2, Borghigiani 1, Bianchi, F. Turchini, Visciani. All. Minetti

ORTIGIA: Ruggiero, Rossi, Gardijan, Baksa 5, Di Luciano 1, Torrisi 2, Tringali Capuano 1, Carnesecchi 6, Radic 1, Trimarchi, Aranyi 1, Giribaldi, Valenza, Scordo, Marangolo. All. Piccardo

Arbitri: Pinato e Brasiliano.

Note - Parziali: 4-5, 5-4, 3-3, 3-5 Sup. num.: Florentia 8/ 19 +1 rigore, Ortigia 4/14 +2 rigori.

Finisce con l’amaro in bocca: ultimo tempo fatale per la Rari Nantes Florentia che alla Nannini viene superata e sconfitta di misura dall’Ortigia dopo un avvincente testa-testa e un equilibrio rimasto intatto fino al primo minuto del quarto parziale quando Milletti realizzava la rete del 13-13 pareggiando il gol di Aranyi su rigore segnato 32 secondi prima. Se Sordini, con 4 gol come Di Fulvio, è tornato il lucido realizzatore che ha recitato un ruolo da protagonista per tutta la passata stagione, il vero uomo match di questo incontro è stato un ex: il talentuoso mancino bagnaripolese Alessandro Carnesecchi, 23 anni, approdato all’Ortigia tre anni fa dopo quattordici stagioni con la calottina biancorossa, coronate da tante soddisfazioni, prima a livello giovanile e poi in A1 e A2, corredate da una medaglia di bronzo con la Nazionale under 17 e convocazioni in quella maggiore. Davanti ai suoi ex dirigenti e compagni e al suo vecchio pubblico Alessandro ha disputato una gara perfetta chiudendo la gara con 6 reti e lo scettro di top scorer.

È stata una bella partita, con un gioco veloce e spettacolari controfughe. La Rari andava a segno in avvio con Di Fulvio e raddoppiava con Rouwenhorst al suo primo sigillo gigliato. L’Ortigia ne segnava tre di fila e la superava; si andava avanti così, ad elastico, senza che nessuna delle due riuscisse a scrollarsi l’avversario di dosso. Fino all’ultimo, quando agli ospiti è riuscita la vittoria in volata. Ma i padroni di casa sono usciti a testa alta.

f.m.

© Riproduzione riservata

