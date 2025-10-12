Pallanuoto a1. Rari, quanta amarezza. Ortigia passa nel finale

R.N. FLORENTIA 15C.C. ORTIGIA 1928 17

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Rouwenhorst 1, Di Fulvio 4, De Mey, Hofmeijer, T. Turchini, Milletti 1, Sordini 4, Benvenuti 2, Bini 2, Borghigiani 1, Bianchi, F. Turchini, Visciani. All. Minetti

ORTIGIA: Ruggiero, Rossi, Gardijan, Baksa 5, Di Luciano 1, Torrisi 2, Tringali Capuano 1, Carnesecchi 6, Radic 1, Trimarchi, Aranyi 1, Giribaldi, Valenza, Scordo, Marangolo. All. Piccardo

Arbitri: Pinato e Brasiliano.

Note - Parziali: 4-5, 5-4, 3-3, 3-5 Sup. num.: Florentia 8/ 19 +1 rigore, Ortigia 4/14 +2 rigori.

Finisce con l’amaro in bocca: ultimo tempo fatale per la Rari Nantes Florentia che alla Nannini viene superata e sconfitta di misura dall’Ortigia dopo un avvincente testa-testa e un equilibrio rimasto intatto fino al primo minuto del quarto parziale quando Milletti realizzava la rete del 13-13 pareggiando il gol di Aranyi su rigore segnato 32 secondi prima. Se Sordini, con 4 gol come Di Fulvio, è tornato il lucido realizzatore che ha recitato un ruolo da protagonista per tutta la passata stagione, il vero uomo match di questo incontro è stato un ex: il talentuoso mancino bagnaripolese Alessandro Carnesecchi, 23 anni, approdato all’Ortigia tre anni fa dopo quattordici stagioni con la calottina biancorossa, coronate da tante soddisfazioni, prima a livello giovanile e poi in A1 e A2, corredate da una medaglia di bronzo con la Nazionale under 17 e convocazioni in quella maggiore. Davanti ai suoi ex dirigenti e compagni e al suo vecchio pubblico Alessandro ha disputato una gara perfetta chiudendo la gara con 6 reti e lo scettro di top scorer.

È stata una bella partita, con un gioco veloce e spettacolari controfughe. La Rari andava a segno in avvio con Di Fulvio e raddoppiava con Rouwenhorst al suo primo sigillo gigliato. L’Ortigia ne segnava tre di fila e la superava; si andava avanti così, ad elastico, senza che nessuna delle due riuscisse a scrollarsi l’avversario di dosso. Fino all’ultimo, quando agli ospiti è riuscita la vittoria in volata. Ma i padroni di casa sono usciti a testa alta.

f.m.