Pallanuoto A1. Rari, un altro stop

RARI NANTES 12 SALERNO 13 RARI NANTES FLORENTIA: Cicali, Chemeri 1, Rouwenhorst 1, Di Fulvio, De Mey 1, Hofmeijer, T. Turchini,...

di DOMENICO FRANCO MORABITO
2 novembre 2025
Giacomo Bini è stato autore di quattro reti ma non sono bastate a evitare la sconfitta

RARI NANTES12SALERNO13

RARI NANTES FLORENTIA: Cicali, Chemeri 1, Rouwenhorst 1, Di Fulvio, De Mey 1, Hofmeijer, T. Turchini, Milletti 1, Sordini 3, Benvenuti, Bini 4, Borghigiani 1, Galetti, F. Turchini, Visciani. All. Minetti

SALERNO: Milione, Sifanno 2, Pierno, M. Fortunato, Agulha De Freitas 7, Gallozzi, A. Fortunato, Araki 1, Do Carmo 1, Parrilli 1, Privitera 1, Pica, Vassallo, Chianese, De Feo. All. C. Presciutti

Arbitri: Piano - Iacovelli

Parziali: 3-3, 2-4, 4-3, 3-3.

Un’altra sconfitta, e sono sei, una dietro l’altra. Ora la situazione si fa sempre più critica: se si perdono partite come questa la salvezza diventa un miraggio che a poco a poco si allontana. Va detto però che, a differenza delle altre, questa volta per la Rari è stata una beffa perché col Salerno è rimasta in partita fino a 4’21 del quarto tempo, con la rete segnata da Sordini con l’uomo in più (12-12). Prima di allora, dopo aver quasi sempre rincorso, nell’ultimo parziale aveva già agganciato gli ospiti sul 10-10 (con Chemeri) e l’11-11 (con De Mey) e sembrava proprio che potesse farcela. Il sorpasso dei campani è avvenuto a 5’58 con Parrilli e da quel momento in poi hanno tirato su il muro in difesa, contro il quale si è infranta ogni azione dei padroni di casa, i più concreti dei quali sono stati Bini (4 gol) e Sordini (3 di cui uno su rigore). Mattatore e top scorer del match De Freitas con 7.

f. m.

© Riproduzione riservata

