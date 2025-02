Pallanuoto A1. Rari, un’altra trasferta da brividi. Dopo Brescia impegno a Bologna

Dopo Brescia la Rari Nantes Florentia è chiamata stasera (ore 16.30) a un’altra trasferta assai impegnativa a Bologna contro la Deakker: una squadra che occupa attualmente il sesto posto in classifica insieme al Posillipo ed è in piena corsa per i playoff scudetto ai quali accedono le prime quattro al termine della regular season. Col portiere Cicali al rientro dopo un turno di riposo la squadra di Luca Minetti sarà presente al completo, galvanizzata dalla buona prova – nonostante la sconfitta – offerta sabato scorso contro la capolista. All’andata il sette di Mistrangelo vinse per 13-9 ma la Rari gli dette molto filo da torcere, soprattutto nel secondo e quarto tempo quando i gigliati andarono ripetutamente a segno. Fra i motivi di interesse della partita di oggi c’è anche la sfida fra il bolognese Stefano Luongo e il rarino Stefano Sordini, i top scorer delle due squadre, che occupano rispettivamente il quinto e l’undicesimo posto nella classifica generale dei marcatori, con 45 e 37 gol.

Al momento la Rari è decima con 15 punti, con 4 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte in 17 gare e, al ritorno in A1 dopo tre anni di A2, sta disputando un campionato in linea con gli obiettivi di inizio stagione: quelli di conquistare una tranquilla salvezza.