Pallanuoto A1 - Sconda giornata di campionato per i biancorossi. Rari, adesso rialzati. C’è Ortigia alla Nannini

Messa alle spalle la prevedibile sconfitta - visto il livello tecnico e l’esperienza dell’avversaria – di una settimana fa all’esordio con il Savona, nella seconda giornata del campionato di A1 la Rari Nantes Florentia torna in vasca oggi alle ore 15 alla Nannini di Bellariva contro l’Ortigia Siracusa dell’ex Carnesecchi. Sulla carta un altro impegno non del tutto agevole – la squadra siciliana concluse la regular season della scorsa stagione all’ottavo posto, a +9 sulla Rari – ma comunque alla portata dei gigliati che potranno contare sul rientro di due giocatori come Tim De Mey e Francesco Turchini assenti nella partita con i liguri.

"Arriviamo a questo confronto – spiegail tecnico Luca Minetti - con grande rispetto per un avversario solido e ben organizzato ma con la voglia di farci valere davanti al nostro pubblico. A Savona abbiamo pagato care alcune ingenuità e l’emergenza uomini; in settimana abbiamo lavorato su attenzione difensiva, gestione dei possessi e letture in superiorità. Rientrano due pedine importanti apportando alla squadra energie e riferimenti che alzano qualità e rotazioni. Sarà il nostro debutto stagionale in casa e voglio vedere una Florentia coraggiosa, intensa e lucida nei momenti chiave. Ci serviranno ritmo, disciplina e capacità di soffrire insieme. Ai ragazzi ho chiesto personalità: niente alibi, solo lavoro e identità di squadra. Contiamo sull’aiuto della Nannini: il sostegno dei tifosi può farci guadagnare quei dettagli che, a questo livello, fanno la differenza".

Dirigeranno gli arbitri Pinato e Brasiliano. Il match (ingresso gratuito) sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Italia7 (https://www.facebook.com/italia7tv). Al termine della gara il programma della pallanuoto prosegue con la Final Four di Coppa Italia paralimpica: con inizio alle ore 17 le due semifinali del girone Silver (Trieste vs. Cuneo e Pisa vs. Palermo) e alle 19.30 quella Gold fra Napoli e Lazio.

Franco Morabito