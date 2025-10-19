Pallanuoto A1 - Terza sconfitta consecutiva e tre penalty sbagliati. Rari, niente da fare. E’ uno stop di rigore

ROMA VIS NOVA

17

RN FLORENTIA

11

ROMA: Correggia, M. Maffei 3, Poli 2, Di Corato 2, F. Maffei 1, Grossi, Andrin, Mercep 2, Penava 4, Stopponi 1, Spione 1, Antonucci 1, Rubini, Puleo, Di Rosa. All. Calcaterra.

FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Rouwenhorst, Di Fulvio 1, De Mey 1, Hofmeijer 1, T. Turchini, Milletti, Sordini 3, Benvenuti 1, Bini 2, Borghigiani 1, Galetti, F. Turchini 1, Visciani. All. Minetti.

Arbitri: Schiavo e Piano.

Parziali: 4-2, 5-4, 4-3, 4-2.

Note - Sup. num.: Roma 11/17 + un rigore, Florentia 6/14 + 4 rigori (3 falliti).

A Monterotondo, nella vasca della Roma Vis Nova allenata da Alessandro Calcaterra, la Rari Nantes Florentia di Luca Minetti subisce la terza sconfitta consecutiva ed è ancora a zero punti in classifica. Anche questa volta a lasciare perplessi è stata soprattutto la difesa che si è fatta trovare sguarnita soprattutto in avvio di partita quando i gigliati, nel giro di soli 4 minuti sono andati subito sotto di 4 gol. A rendere meno pesante il parziale ci pensava Sordini con una doppietta.

Nel secondo tempo Benvenuti, con l’uomo in più, pareggiava il gol iniziale di Antonucci ma poi la Roma dilagava con altri 4 centri consecutivi; Sordini, intanto, si faceva parare un rigore. Sul punteggio di 9-3 i gigliati reagivano: con Hofmeijer in superiorità, ancora con Sordini e Di Fulvio si portavano a -3 (9-6) e avrebbero potuto ridurre ulteriormente lo svantaggio se quest’ultimo non si fosse fatto anche lui parare un rigore da Correggia. Il terzo tempo era il più equilibrato, con le reti biancorosse di Turchini, Bini (finalmente su tiro di rigore) e De Mey. Col quarto parziale iniziato a -4 (13-9) ci si aspettava una Rari a testa bassa per poter riagguantare un risultato che sembrava ancora possibile ma il sogno gigliato s’infrangeva nella Roma che ne metteva a segno altri quattro. Borghiagiani e Bini firmavano il 17-11 che rimaneva tale dopo che Bini a 21 secondi dalla sirena spediva sulla traversa il terzo rigore fallito della partita.

f. m.