Pallanuoto A1, vinto il ricorso: si ripartirà dal secondo tempo. De Akker, giustizia è stata fatta. Si rigiocherà la gara con Posillipo

L’arbitro ammette l’errore e il giudice sportivo fa rigiocare la partita. E’ stata fatta giustizia, la De Akker dovrà infatti rigiocare la sfida di campionato contro il Posillipo dopo che uno dei due arbitri dell’incontro Carmignani ha ammesso un suo grave errore durante la gara, ovvero l’inversione del numero di calottine da 4 a 11, che era costato l’espulsione definitiva di capitan Edoardo Cocchi e un rigore, alla fine decisivo visto che Posillipo si era imposto di misura sulla De Akker per 9-10.

Una decisione che farà da precedente. Nelle relazioni degli arbitri e del commissario di campo non era stato indicata una possibile errata individuazione dell’autore del fatto, ma a seguito del ricorso presentato, con relative prove video della De Akker, il giudice ha chiesto un’integrazione al direttore di gara coinvolto che ha ribaltato invece la possibile sentenza.

"Carmignani - si legge nel comunicato del giudice sportivo - dava riscontro che dopo l’incontro prendeva contezza, tramite video, dell’errore in cui era incorso. L’errata indicazione dell’arbitro ha portato ad una serie di eventi che hanno inficiato nella sostanza l’andamento dell’incontro".

Per questo motivo la sfida non è stata omologata, disponendo all’ufficio preposto di fissare una data per la ripetizione dell’incontro che dovrà riprendere al momento cronometrico in cui è avvenuto l’errore arbitrale.

Dunque la partita riprenderà da metà del secondo tempo sul punteggio 3-2 per Posillipo.

Un risultato che ribalta la classifica e riapre di nuovo alla De Akker le porte della Puole scudetto.

Filippo Mazzoni