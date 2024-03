Pallanuoto A2: alle 19 nella vasca della Manara di Busto Arsizio. La President non può fallire contro il Como. L’obiettivo di Veronesi è risalire dall’ultima piazza

Fondamentale sfida salvezza per la President, che alle 19 nella vasca della piscina Manara di Busto Arsizio, è chiamata a dare uno squillo con il Como padrone di casa. Si gioca la 15esima giornata del girone Nord di A2 maschile e la formazione di Furio Veronesi è alla ricerca di punti salvezza. Compito non facile in quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto, ma che potrebbe regalare ai bolognesi la prima vittoria dopo 3 pareggi. All’andata finì con un rocambolesco 6-7, con la President che in rimonta sfiorò il pareggio.

Oggi, invece, servono assolutamente i tre punti per continuare a sperare nella salvezza e non lasciarsi sfuggire le formazioni che precedono di poco in classifica Marciano e compagni. Il morale è alto anche perché i test svolti in settimana con Rari Nantes Bologna e Ancona sono stati decisamente positivi, quindi i presupposti per sbloccarsi ci sono tutti.

Le altre gare: Brescia-Torino, Sori-Florentia, Chiavari-Plebiscito Padova, Arenzano-Lavagna, Bogliasco-Marina di Carrara.

La classifica: Florentia 42, Bogliasco 32, Torino e An Brescia 29, Chiavari 28, Arenzano 20, Sori 17, Lavagna 16, Recoaro Como 12, Marina di Carrara 8, Plebiscito Padova 6, President 3.