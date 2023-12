Pallanuoto a2. De Akker, un ko che non fa male. Posillipo decisiva

DE AKKER

7

aN BRESCIA

11

DE AKKER : Santini, Mengoli, Puccio, Marchetti, Agulha De Freitas 3, Grossi, Camilleri, Milakovic 1, Alfonso Pozo, Luongo 3, Cocchi, De Simon, Pedrielli. All. Mistrangelo.

AN BRESCIA: Tesanovic, Del Basso, Dolce 3, Faraglia, Lazic, Gianazza, Balzarini, Guerrato 1, Alesiani 2, Manzi 1, Irving 2, Gitto 2, Massenza Milani. All. Bovo.

Arbitri: Schiavo e Brasiliano.

Note: parziali 3-4, 0-2, 3-4, 1-1.

Il futuro della De Akker si deciderà nel recupero della sfida di sabato con il Posillipo. Verdetto ancora in bilico per la formazione di Mistrangelo che rimane in corsa per un posto nella poule scudetto. Nonostante la sconfitta patita dal Brescia, Cocchi e compagni hanno infatti l’occasionissima di qualificarsi nella parte alta del tabellone battendo tra 2 giorni il Posillipo nella ripetizione della sfida con i campani. Vincere così col Posillipo, in quello che è uno scontro diretto, permetterebbe alla De Akker di scavalcare proprio i napoletani e il Quinto e di prendersi settimo posto e accesso alla Poule Scudetto.

La classifica: Recco 39, Savona 36, Brescia 30, Ortigia 27, Palermo 25, Trieste 21, Quinto e Posillipo 16, De Akker e Astra Nuoto 14, Catania 10, Vis Nova 8, Salerno 7, Camogli 0.

Filippo Mazzoni