Pallanuoto A2. Debutto con ’derby’: la President trova subito Firenze

E’ subito ’derby’ per la President Bologna che alle 18, alla piscina Nannini di Bellariva a Firenze, affronta nella prima giornata del girone Nord di serie A2 i padroni di casa della Florentia.

I fiorentini sono i grandi favoriti del girone Nord, insieme con il retrocesso Bogliasco e il Torino e il Lavagna, formazioni di alto profilo. In un girone così equilibrato le sorprese potrebbero essere all’ordine del giorno ecco così che la President punta a conquistarsi la permanenza in A2 cercando di far valere le proprie qualità, anche se per i ragazzi di Furio Veronesi è subito un battesimo di fuoco contro una delle squadre sulla carta più attrezzate del campionato.

Confronto sulla carta difficile per i bolognesi che partono con ben altre ambizioni rispetto ai toscani. Quella a disposizione di Veronesi è una squadra molto giovane con giusto un paio di elementi di esperienza, come Francesco Marciano e come il rientrante Leonardo Pozzi. Insieme con loro tanti ragazzi di belle speranze, con una squadra che punterà a raggiungere l’obiettivo salvezza, anche se il girone Nord di serie A2, zeppo di formazioni liguri non è dei più facili da affrontare. In porta Veronesi si affiderà al giovanissimo Akmalov che alle spalle ha già un anno da protagonista nella passata stagione. Per il resto spazio a nuovi arrivato Orlandini dalla Rari Nantes Bologna, Filippelli dal Como, Cammarota dal Brescia, Boscoli dal Parma, Araldi, Cojacetto, Sorbini dal Modena, Repetto dalla Crocera, Martini dalla De Akker e Mariani dalla Persicetana per un organico in gran parte rinnovato rispetto a quello che nella passata stagione aveva disputato l’A2.

Le altre gare: Sori-Lavagna, Arenzano-Torino, Brescia-Plebiscito Padova, Chiavari-Bogliasco, Como-Marina di Carrara.

f. m.