Pallanuoto A2 donne: Civitavecchia si dimostra più cinica. La Rari Nantes non ce la fa. Arriva il primo stop casalingo

RARI NANTES 5NAUTILUS CIVITAVECCHIA7RARI NANTES : Galbani, Buriani, Perna, Garofalo, Mazzia 1, Slagter 1, Morselli 1, Ferrigno, Ruggiero, Staglianò, Mesterova 1, Gnassi 1, Fiorini, Puglia. All. Posterivo. NAUTILUS CIVITAVECCHIA: Ignaccolo, Bianchi 2, Scifoni, Cicognani, Di Basilio 2, Tortora, Marussi 1, Avdic 1, Puppi, Comodi Ballanti, Braccini 1, Maiazzani. All. Lisi. Arbitro: Ioannou. Note: parziali 1-1, 1-3, 1-0, 2-3.

Prima sconfitta interna della stagione per la Rari Nantes che cede al Nautilus Civitavecchia nel big match della sesta giornata di campionato. La formazione di Andrea Posterivo scivola di fronte al pubblico amico al termine di una prestazione volitiva ma dove Veronica Perna e compagne sono apparse troppo imprecise. I troppi errori in fase offensiva costano carissimi alle bolognesi che non riescono a controbattere alle ospiti e alla fine cedono dopo avere provato più volte a tornare in partita nonostante la giornata storta al tiro, e nonostante le condizioni fisiche non al meglio abbiamo inciso sulla prestazione delle Rari Girls. Ospiti avanti 0-1 con Marussi; ma Morselli pareggia subito i conti. Ad inizio seconda frazione di gioco Braccini e Di Basilio lanciano l’allungo ospite, Mesterova accorcia, ma Bianchi chiude sul 2-4 con cui si va al cambio di vasca.

Nella ripresa Mazzia riporta a -1 la Rari per il 3-4 con cui si arriva all’ultima sosta. Nell’ultimo quarto però Bianchi e Di Basilio sanciscono l’allungo decisivo di Civitavecchia, con le reti di Gnassi e Slagter, inframezzate da quella di Avdic che fissano il punteggio sul 5-7 finale. Le altre gare: Sport Center Parma-Volturno 12-9, Napoli Lions-Team Marche Moie, Vis Nova Roma-Tolentino 5-14. La classifica: Civitavecchia 13, Rari Nantes Bologna e Parma 12, Volturno 11, Napoli Lions 10, Tolentino 9, Vis Nova Roma e Team Marche Moie 0. f. m.