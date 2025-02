Pallanuoto A2 donne, il successo su Roma vale il -1 dalla vetta occupata da Civitavecchia. Slagter e Perna, due fuoriclasse. Così la Rari Nantes risale la china

RARI NANTES

16

VIS NOVA ROMA

12

RARI NANTES : Galbani, Buriani, Perna 3, Garofalo 1, Mazzia 3, Slagter 4, Marzaduri, Staglianò, Ruggiero 1, Lelli 1, Mesterova 2, Gnassi 1, Fiorini, Gavioli. All. Posterivo.

VIS NOVA ROMA: Forcina, Mercuri, Agius, Ambrosini 6, V. Gilardi, Basile 1, Petrini 3, Fabbri, Mastrodonato, Ligorio, F. Gilardi, Ciccioli 2, De Acutis, Giachini. All. Luotto.

Arbitro: Ponchi

Note: parziali 5-3, 5-1, 2-4, 4-4.

Torna a sorridere la Rari Nantes. Allo Sterlino, nella quarta giornata di serie A2 femminile, la Rari ritrova il successo e si prende il secondo posto a -1 dalla capolista Civitavecchia. Ospiti avanti al 1’ con la rete di Ambrosini. Colpita nel segno la Rari risponde con un 1-2 che stende le avversarie Lelli e Perna arrotondando il punteggio sul 4-1, prima che Ambrosini accorcia le distanze. Perna, su rigore riporta la Rari sul +3 mentre Petrini chiude il primo quarto sul 5-3.

La seconda frazione si apre con la rete di Mazzia. Ruggiero prima si conquista una buona espulsione e poi mette a segno la rete del 7-3. Al rigore di Ambrosini, la Rari risponde con il centro personale di Garofalo. Slagter su rigore, una splendida entrata di Mazzia, ben servita da Perna, vale per il 10-4, con cui si va al cambio di vasca.

Sfida chiusa anche se ad avvio ripresa la Vis Nova segna 3 reti in 2’ con Ciccioli, Petrini e Ambrosini. Ci pensano Mazzia, ben servita da Mestorova e Perna a tenere a distanza le romane, che segnano ancora con Ambrosini in controfuga per il 12-8. Nell’ultimo quarto, segna Mesterova, Basile risponde a Slagter, Petrini segna il 14-10, poi Gnassi in pallonetto supera De Acutis per il 15-10 al 5’. Segnano ancora Ambrosini e Mesterova, con Ciccioli che realizza il definitivo 16-12.

Prossimo appuntamento domenica al PalaBlu di Moie.

Le altre gare: Volturno-Civitavecchia 8-8, Parma-Moie 26-10, Tolentino-Napoli Lions 14-13.

La classifica: Civitavecchia 10; Rari Nantes Bologna 9; Volturno 8; Napoli Lions 7; Parma e Tolentino 6; Vis Nova Roma e Moie 0.