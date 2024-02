Pallanuoto a2 donne. La Rari Nantes vola con Marchetti e Toth

7

RARI NANTES

11

: Catellani, Berni 1, Todeschi 1, Mazzini, Musso 1, Berni, Ielmini 1, Nicora, Savioli, Ciccia, Novikova 1, Gottardo 2, Massari. All. Kutuzova.

RARI NANTES: Galbani, Toselli, Perna, Gnassi, Mazzia 2, Garofalo, Morselli 1, Lepore, Buriani, Redaelli 1, Marchetti 4, Toth 3, Guidoreni. All. Posterivo.

Arbitro: Natale.

Note: parziale 2-3, 1-2, 2-2, 2-4.

La Rari chiude bene il girone di andata passando anche nella vasca di Parma e facendo suo il primo storico derby della via Emilia. Ottima prova per Perna e compagne che dopo lo svantaggio iniziale 1-0, prendono in mano la sfida.

Le altre gare: Torino-Padova 14-5, Brescia-Orobica 9-14, Milano-Sori 9-9.

La classifica: Orobica 21; Rari Nantes Bologna 18; Brescia e Torino 13; Sori e Milano 7; Parma 3; Padova 0.