Pallanuoto A2 donne: ore 12 a Santa Maria Capua Vetere. La Rari Nantes sfida Volturno. Posterivo: "Possiamo fare bene»

Ultima sfida del girone di andata e punti importanti in palio per la Rari Nantes. La giovanissima formazione di Andrea Posterivo è attesa alle 12 dal confronto piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, contro Volturno.

Nonostante qualche problema di formazione, Veronica Perna e compagne sono attesa da un confronto difficile per cercare di riprendere il percorso e mettere in carniere altri punti per la classifica. Una classifica ancora cortissima con cinque squadre in due lunghezze.

"Spero di avere trasmesso alle ragazze le giuste indicazioni nel presentare la sfida col Volturno – sottolinea coach Posterivo –. Sono convinto che siamo nelle condizioni per fare un buon campionato, il girone sud si sta confermando impegnativo ed equilibrato: possiamo vincere e perdere con tutti. Ovvio che in alcuni elementi paghiamo in esperienza, ma lo avevamo preventivato. Dobbiamo continuare a crescere in attenzione in settimana perché se riusciamo a farlo in allenamento poi riusciamo a farlo in partita. E’ chiaro che questo non vuol dire che possiamo vincere sempre ma possiamo rendere dura la vita a tutti quanti".

Le altre gare: Napoli Lions-Nautilus Civitavecchia, Tolentino-Parma, Team Marche Moie-Vis Nova Roma.

La classifica: Civitavecchia e Napoli 13; Rari Nantes Bologna e Parma 12; Volturno 11; Tolentino 9; Vis Nova Roma e Moie 0.