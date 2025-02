Pallanuoto A2 donne: ore 12,30 allo Sterlino. La Rari di Posterivo aspetta la Vis Roma

La Rari Nantes torna allo Sterlino. Dopo due trasferte consecutive, quella molto positiva di Tolentino e quella amara, per l’epilogo finale con la sconfitta arrivata ad una manciata di secondi dalla fine, di Napoli la formazione di Andrea Posterivo torna a giocare davanti al proprio pubblico ospitando, quest’oggi alle 12,30 la Vis Nova Roma nella quarta giornata di serie A2 femminile di pallanuoto.

Dopo il ko con le Napoli Lions, Veronica Perna e compagne provano a rialzare subito la testa e riprendere il proprio cammino. In vasca la Rari Nantes dovrà avere massima attenzione per una Vis Nova che arriverà a Bologna vogliosa di conquistare i primi punti di una stagione dove le romane hanno raccolto consensi, ma non punti come avrebbero meritato.

Avversaria temibile per le bolognesi che dovranno mettere concentrazione e determinazione per riuscire a battere le capitoline e continuare nel percorso di crescita, di personalità ed esperienza, del loro giovanissimo gruppo.

"Ci troviamo di fronte un’avversaria ben strutturata, neopromossa, ma che sta disputando buone partite anche se finora non ha raccolto punti – conferma coach Posterivo –. Noi dobbiamo continuiamo sulla nostra strada, l’obiettivo è e rimane quello di far crescere il gruppo in personalità ed esperienza. Partite come quella scorsa a Napoli sono passaggi importanti se gestite nel post nella maniera giusta; con la Via Nova daremo battaglia".

Sarà una Rari Nantes vogliosa di far valere le sue qualità e il vantaggio del fattore campo quella che cercherà di imporsi.

Diretta streaming della sfida sulla pagina Facebook della Rari Nantes Bologna.

Le altre gare: Volturno-Civitavecchia, Parma-Moie, Tolentino-Napoli Lions.

La classifica: Civitavecchia 9; Volturno e Napoli 7; Rari Nantes Bologna 6; Parma e Tolentino 3; Vis Nova Roma e Moie 0.