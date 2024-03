Pallanuoto A2 donne: prestazione in crescendo. La Rari Nantes di Posterivo torna in vetta. Bene Mazzia, Toth e Lepore contro Padova

RARI NANTES BOLOGNA

12

2001 PADOVA

8

RARI NANTES BOLOGNA: Galbani, Toselli 1, Perna 1, Gnassi, Mazzia 3, Ruggiero, Morselli, Lepore 2, Bertocchi, Redaelli 1, Marchetti 2, Toth 2, Totolici. All. Posterivo.

2001 PADOVA: Destro, Sgrò, Vanin, Battel, Zorzi 3, Sabbadin 2, Giacomini, Leonardi, Alecci, Morelli 1, Pasqualin 1, Maccà, Breda, Leonardi. All. Rytova.

Arbitri: Sbacco.

Note: parziali 3-2, 6-2, 1-2, 2-2.

Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno. Allo Sterlino la formazione di Andrea Posterivo batte Padova e per una sera si riporta in testa alla classifica raggiungendo l’Orobica. Primo quarto in equilibrio, poi nella seconda frazione l’accelerata decisiva di Veronica Perna e compagne dà la sterzata a un match che ha visto Alessia Mazzia tra le grandi protagoniste. Ospiti avanti 0-1 in avvio poi le reti di Mazzia, Toth e Toselli ribaltano il punteggio sul 3-1 Rari. Padova anche se non riesce mai a raggiungere il pareggio, rimane in scia nel finale di prima frazione e inizio seconda, fino al 5-4, poi un break di 4-0 firmato da Perna, Lepore, Mazzia e Redaelli dà l’inerzia definitiva al match. A inizio ripresa la Rari tocca il +6 con la terza rete di Mazzia. Sfida chiusa.

La classifica: Orobica e Rari Nantes Bologna 21, Brescia e Torino 13, Milano e Sori 7 Parma 3, Padova 0.