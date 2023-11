Pallanuoto A2: ore 17,45. La President debutta in casa contro Brescia

Prima sfida casalinga della stagione per la President.

La formazione diretta da Furio Veronesi, che partecipa al campionato di serie A2 maschile di pallanuoto scende infatti in vasca, alla piscina Carmen Longo, nel complesso dello stadio Dall’Ara, per ospitare alle ore 17.45 il Brescia. Dopo la sconfitta all’esordio in casa della Rari Nantes Florentia, Marciano e compagni provano a rialzare subito la testa e a conquistare i primi punti della stagione, anche se l’avversario non è dei più malleabili. Brescia è una squadra giovane ma formata di elementi di qualità, tra questi ci sono anche qualche "vecchia" conoscenza bolognese come l’ex De Akker Di Murro e gli ex Gennari e Calesini che nella passata stagione hanno vestito proprio la calottina della President. Sabato di riposo invece in serie A1 maschile per la De Akker che ha visto la sua sfida con Recco rinviata a lunedì pomeriggio nella vasca dei campioni d’Italia.

Le altre gare: Plebiscito Padova-Sori, Lavagna-Como, Bogliasco-Arenzano, Torino-Florentia, Marina di Carrara-Chiavari.

La classifica: Bogliasco, Florentia, Torino, Como e Brescia 3, Sori e Lavagna 1, Chiavari, Marina di Carrara, President Bologna e Arenzano 0.

Filippo Mazzoni