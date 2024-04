Pallanuoto A2: ore 18,15. La President ci prova con Marina di Carrara

Decisiva sfida salvezza per la President. Alle 18,15 la formazione diretta da Furio Veronesi sarà impegnata nella vasca di La Spezia contro il Marina di Carrara nella 19ª giornata del campionato. A quattro turni dal termine la formazione bolognese è ultima a -3 dal Padova e -5 dai toscani. Confronto decisivo per Marciano e compagni che devono fare bottino pieno per tornare in corsa per evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta in serie B. Senza Cammarota squalificato, Veronesi torna ad avere a disposizione Repetto.

Le altre gare: Chiavari-Sori, Arenzano-Brescia, Bogliasco-Florentia, Lavagna-Padova, Como-Torino.

La classifica: Florentia 52, Bogliasco 44, Brescia, Torino e Chiavari 38, Arenzano 24, Lavagna e Sori 20, Como 12, Carrara 11, Padova 9, President 6.

f. m.