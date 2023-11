Pallanuoto a2. President ko: il debutto è amaro. Marciano non basta

FLORENTIA

17

PRESIDENT BOLOGNA

8

RARI NANTES FLORENTIA: Cicali, Borghigiani 1, Stocco, C. Di Fulvio 3, De Mey 1, Calamai 2, Turchini 2, Cardoni, Chemeri, Benvenuti 4, Sordini 2, A. Di Fulvio 2, Gioia, Mancini. All. Minetti.

PRESIDENT BOLOGNA: Akmalov, Martini 2, Repetto, Cojacetto, Cammarota, Araldi 1, Marciano 4, Andrè, Sorbini, Pozzi 1, Filippelli, Orlandini, Boscoli. All. Veronesi.

Arbitri: Doro e Alessandroni. Note: parziali 5-1, 6-3, 2-3, 4-1.

Esordio amaro per la President Bologna che cade a Firenze, di fronte a una Rari Nantes che si conferma tra le favorite del girone Nord di serie A2. Niente da fare per i ragazzi di Furio Veronesi che ci provano ma fin dalla prima palla a due devono subire la maggiore forza della formazione fiorentina. President avanti 0-1 con

la rete in superiorità numerica di Francesco Marciano (foto), poker personale alla fine per l’attaccante bolognese, ma poi travolta con un break di 5-0. I padroni di casa allungano ancora portandosi avanti 11-4 all’intervallo. Nella ripresa i bolognesi partono con altro piglio infilano un parziale di 3-2, per poi però cedere ancora sotto le iniziative dei fiorentini nell’ultimo parziale.

Le altre gare: Sori-Lavagna 8-8, Arenzano-Torino 12-14, Brescia-Plebiscito Padova 14-6, Chiavari-Bogliasco 13-14, Como-Marina di Carrara.

La classifica: Bogliasco, Rari Nantes Florentia, Torino e Brescia 3, Sori e Lavagna 1, Padova, Chiavari, Como, Marina di Carrara, President Bologna e Arenzano 0. Filippo Mazzoni