Pallanuoto a2. Si alza il sipario sulla stagione della Rari Nantes. A ’Bellariva’ l’esordio biancorosso con Bologna

A circa quattro mesi dalla finalissima play off a Camogli dello scorso 22 giugno, persa al fotofinish più per errori altrui che demeriti personali la Rari Nantes di Minetti, torna in acqua questo pomeriggio alle 18 a Bellariva contro la President Bologna, per la prima di andata del girone Nord del campionato di serie A2. Un debutto in odor di derby per gli uomini del confermatissimo allenatore gigliato che si presentano ai nastri di partenza del campionato cadetto con un gruppo rinnovato e rinforzato in tutti e quattro i reparti, grazie agli arrivi di Giacomo Cardoni centroboa classe 1993 proveniente dal Palermo, Carlo Di Fulvio classe ’90, attaccante d’esperienza e fratello d’arte proveniente dal Pescara, e dei due difensori Cesare Mancini e Marco Stocco in arrivo da Pescara e Brescia Waterpolo.

Un poker d’eccezione e d’esperienza a cui si aggiungono le conferme in blocco di tutto il gruppo biancorosso che l’anno scorso ha sfiorato la promozione in A1, dopo una Regular Season chiusa con due sole sconfitte, da capitan Di Fulvio a Generini, a Sordini, Benvenuti, De May, Calamai, Turchini, Borghigiani, Chemeri, Francesco Turchini e il portierone Alessio Sammarco, questi ultimi due costretti ai box ancora per qualche mese prima del rientro ufficiale in squadra. Intanto a difendere i pali del sette gigliato saranno Massimiliano Cicali, di rientro dal prestito alla Deakker Bologna e il giovani Giuseppe Gioia.