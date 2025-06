Pallanuoto, gli U16 dell'Azzurra si laureano campioni toscani

Prato, 16 giugno 2025 - Gli U16 dell'Azzurra si sono laureati campioni toscani di pallanuoto. Questo il verdetto emesso dalla finale del campionato toscano di categoria, che ha visto alla fine prevalere la formazione di Prato: i ragazzi di coach Bonechi possono esultare dopo il 10-6 imposto ai rivali del Siena Pallanuoto. Nei primi due tempi la partita si è rivelata molto equilibrata, con gli atleti pratesi che hanno poi alzato il ritmo e consolidato il risultato. Chiudendo così una stagione più che positiva nel migliore dei modi. L'annata per il sodalizio presieduto da Alessandro Bartolozzi non è terminata: la prima squadra di Daniele Santini ha pareggiato pochi giorni fa per 9-9 contro la Jesina nella finale d'andata dei playoff del campionato di Serie C e sabato prossimo si giocherà nelle Marche l'approdo in Serie B. A prescindere da quello che sarà l'esito conclusivo ad ogni modo, di certo c'è che dall'U16 e dal vivaio in generale continuano ad arrivare riscontri interessanti. E anche Santini può prendere appunti con fiducia, in vista del futuro.

G.F.