Pallanuoto B femminile. Lerici perde a Imperia. Troppi errori in difesa e due rigori sbagliati

IMPERIA

7

LERICI SPORT

6

(2-3, 2-0, 0-1, 3-2)

RN IMPERIA: Della Valle, Vaghi, Marcolini, Armenante, De Filippi, Samueli, Squeri, Risso, Bartoli, Cerrina, Zampini, Campanella. All. Giulini.

LERICI SPORT: Frolla, Moretti, Davini, Padula (1), Strata (1), Franconi (1), Talocchi, Pellegri (1), Blasoni, Quattrocchi (2), Maresca. All: Sellaroli.

Arbitro: Andrea Rondoni.

Reti: Marcolini 1, Armenante 1, Samueli 2, Bartoli 1, Cerrina 1 (I); Padula 1, Strata 1, Franconi 1, Pellegri 1, Quattrocchi 2 (L).

IMPERIA – Secondo stop consecutivo per la formazione femminile di serie B del Lerici Sport, che alla pisciona ’Cascione’ di Imperia viene battuta di misura dalle padrone di casa. A decidere sul risultato alcune sbavature commesse dalle ospiti, che escono comunque dal match a testa alta, col rammarico di una sconfitta a conti fatti evitabile per quanto visto in campo. "Una partita combattuta punto a punto per tutti i 4 tempi, pesano sul risultato finale diverse disattenzioni commesse in difesa, qualche gol sbagliato e due rigori falliti, ma ancora una volta sono state utilizzate tutte le ragazze ed hanno dato il massimo, niente da rimproverare" commenta coach Andrea Sellaroli a fine gara.

C.T.

Nella foto: Andrea Sellaroli