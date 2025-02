Pallanuoto B femminile. Lerici Sport parte a razzo. Ottimo esordio a Milano

Miwa Milano

10

Lerici Sport

12

(3-2, 1-3, 4-3, 2-4)

MIWA MILANO: Micheletti, Comitini, Moroni, Petrò, Vismara, Cordaro, Garbellotto, Moro, Capra, Lemma, Carlicchi, Di Gugno, Nocitra.

LERICI SPORT: Frolla, Moretti, Davini, Padula, Strata, Boracchia, Talocchi, Franconi, Pellegri, Blasoni, Maresca, Quattrocchi, De Ceglia, Di Gregorio. All. Sellaroli. Vice: Pellegri (nella foto).

Arbitro: Scarciolla

Reti: Moroni 1, Garbellotto 1, Moro 1, Capra 1, Lemma 4, Carlicchi 1 (M), Moretti 2, Davini 1, Padula 3, Franconi 2, Blasoni 2, Maresca 2 (L).

VAREDO (MB) – Buona la prima per il Lerici Sport del tandem Sellaroli-Pellegri, che festeggia il ritorno in B femminile con la vittoria in trasferta sul Miwa Milano. Un match combattuto, con vantaggio a corrente alternata e le ospiti che allungano e vengono recuperate, fino alla metà del quarto tempo quando il pari di Padula (9-9) dà alle ragazze rossoblù il via per creare un solco e accumulare vantaggio. "Mi è piaciuto vedere le ragazze mantenere la calma e la concentrazione nonostante fosse l’esordio: sicuramente un buon inizio" commenta soddisfatto il tecnico.