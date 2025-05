Pallanuoto B maschile playoff. Lerici e Padova, a voi!. Gara-3 tutta da seguire

Week end ricco per la pallanuoto provinciale. Il piatto forte della giornata è gara-3 delle semifinali di play off di serie B maschile: alla ’Mori’ di Spezia, alle 15, si disputerà la ’bella’ fra i padroni di casa del Lerici Sport e il Plebiscito Padova. Dopo aver perso di misura gara-1 sabato scorso, i Coccodrilli di coach Sellaroli mercoledì hanno battuto i veneti, costringendoli allo spareggio. "È stato importante vincere in un campo ostico come quello di Padova – commenta il tecnico – altrimenti saremmo già stati fuori dai giochi. Ora dobbiamo sfruttare quest’ultima occasione che ci siamo guadagnati e non ha bisogno di dichiarazioni: conteranno solo i fatti". Cuore e tanto agonismo saranno gli ingredienti di questa gara di fronte al pubblico amico. La femminile del club, invece, scenderà in campo domani, dopo la battuta d’arresto nell’ultimo turno contro la capolista Project Sport che ha interrotto la serie positiva di Pellegri e compagne. Alle 14 il Lerici Sport sarà ospite alla ’Cascione’ di Imperia della Rari Nantes, per una sfida quasi fra pari (un solo punto separa le due formazioni in classifica).

"Trasferta impegnativa contro una squadra che ci segue a poca distanza – dice Sellaroli nel pregara – in classifica. Dobbiamo continuare a dare continuità alla bella prestazione di domenica scorsa contro la prima in classifica per consolidare la nostra terza posizione". Sarà agguerrita la Marina Militare, a caccia di uno dei due pass a disposizione per accedere ai play off di serie C maschile. I ragazzi di Foti, reduci dalla battuta d’arresto contro il Varese Olona Nuoto, non potranno steccare contro il Bocconi Sport Team, che ospiteranno alla ’Mori’ oggi alle 17. "Siamo pronti per le ultime due giornate di campionato. All’andata abbiamo perso di uno giocando una partita andata male sul finale, la qualità nostra è superiore a loro, ma massima attenzione e siamo concentrati per portare a casa i tre punti" commenta il coach, che dovrà far a meno di Sisti.

Chiara Tenca