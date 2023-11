Pallanuoto, Barbara Vela Ancona contro Palermo. Coach Risso: "Importante esame di maturità"

Di nuovo in casa, alla piscina del Passetto, per il terzo turno del campionato di pallanuoto di serie A2 maschile: la Barbato Vela Ancona affronta alle 14 la Waterpolo Palermo con tutte le migliori intenzioni per proseguire la striscia vincente dopo i successi maturati contro la Delta Roma e ad Anzio contro il Latina. Coach Marco Risso recupera capitan Pieroni e il portiere Firmani tra i pali e ha avuto una settimana, grazie anche alla doppia amichevole di Bologna con De Akker e President, per mettere a punto una squadra che conterà anche sull’apporto di Diego Bartolucci, di Sabatini e di Breccia, e che in casa, oltre al pubblico, ritroverà anche il consueto apporto d’esperienza da parte di Francesco Baldinelli. Attenzione al Palermo, però, che in classifica ha un solo punto, frutto del pari di sabato scorso in casa contro l’Anzio, mentre ha perso la partita d’esordio a Napoli contro la Canottieri. "L’avversario ha giocatori di assoluta esperienza – dice Marco Risso –, un’ottima squadra che arriverà ad Ancona con l’intenzione di muovere la classifica. Ai miei ragazzi chiedo di non pensare ai risultati ottenuti. Sarà un’esame importante per la maturità".