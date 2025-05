PALLANUOTO C MASCHILE. Arriva la capolista. La Marina Militare a caccia dell’impresa

Ultimo atto della stagione regolare in serie C maschile per la Marina Militare: il team di coach Carlo Foti scriverà l’ultimo capitolo di questo intenso girone di ritorno, in cui ha perso soltanto una partita, vincendo tutte le altre. L’avversaria odierna sarà una corazzata: la capolista Can Milano, che farà visita ai ragazzi con le stellette oggi pomeriggio alla piscina ’Mori’ di Spezia alle 17. "Questa sarà l’ultima partita del campionato e vogliamo finire bene e analizzare e valutare la posizione" esordisce nel pre gara il tecnico, che fa un primo bilancio di questa stagione. "Siamo leggeri, abbiamo fatto un grande campionato e lo sappiamo, seppur fra mille difficoltà con le location e le trasferte. Non posso che esser contento di quanto visto dai miei ragazzi, sia nella serie C che nelle giovanili e stiamo lavorando bene".

All’andata i meneghini si imposero con un netto 10-6, ma in casa il team potrà contare anche sull’apporto del pubblico amico. La formazione scenderà in campo al completo. Per le altre squadre della provincia, si torna in vasca la prossima settimana: in Promozione-serie D, il Lerici Sport affronterà martedì il Camogli per l’ultima sfida della stagione, mentre alle giocatrici della B femminile mancano ancora due match: il primo sarà il 6 giugno in esterna, ancora contro il Camogli.

