Pallanuoto C MASCHILE. Marina Militare, il sogno continua. Il secondo posto è a soli tre punti

MARINA MILITARE

16

BOCCONI SPORT TEAM

10

(4-5, 4-1, 5-2, 3-2)

MARINA MILITARE: Belluomini, Di Caro, Franzoni, Conselmo, Maltinti, Pardini, Bertucci, Pelliccia F., Pelliccia Fr., Biancardi, Bertagna, Antonante, Gatto A., Gatto D. Allenatore: Foti.

BOCCONI SPORT TEAM: Kunz, Giannotta, Ioppoli, Arnaud, Fornaciari, Sigille, Paglionico, Garozzo, Caviglia, Orlo, Ruzzante, Felli.

Arbitro: Lorenzo Precisano.

Reti: Di Caro 3, Franzoni 2, Conselmo 1, Maltinti 2, Pelliccia 1, Biancardi 2, Bertagna 2, Gatto A. 1; Ioppoli 2, Sigille 4, Garozzo 3, Caviglia 1.

LA SPEZIA – Continua la corsa verso il sogno playoff per la Marina Militare di Carlo Foti, che torna alla vittoria, ma è separata ancora da tre punti dal secondo posto, indispensabile per staccare il pass per la fase successiva. Intanto, il team con le stellette mette un mattoncino decisivo, battendo alla Mori il Bocconi Sport Team per 16 a 10. "Settima vittoria su otto del girone di ritorno – commenta il tecnico – abbiamo iniziato contratti con tutti i giovani dentro per dargli la possibilità di giocare, poi nel secondo terzo tempo ho messo in vasca il top e non c’è mai stata partita. I ragazzi sono stati bravi, sabato avremo l’ultimo incontro (contro il Can Milano) e valuteremo insieme il da farsi". C.T.

Nella foto: Carlo Foti